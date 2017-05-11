В Кемерове появится Центр бокса российского значения

В четверг, 11 мая, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев на встрече гостей и участников престижных боёв по версиям WSB и WBA заявил о том, что в столице Кузбасса появится Центр бокса российского значения. По его словам, в нашем регионе высоко развит этот вид спорта.

«Кузбасс умеет проводить соревнования высокого уровня по боксу. Билеты на сегодняшний вечер бокса уже раскуплены, даже на «стоячие» места», — цитирует пресс-служба администрации Кемеровской области Кремлева.

Центр бокса в Кемерове появится в конце 2017 — начале 2018 года. На его базе спортсмены будут получать профессиональную подготовку. Также в спортивном учреждении судьи и тренеры смогут пройти курсы повышения квалификации.

11 мая в 18:00 в СРК «Арена» пройдёт четвертьфинал всемирной серии бокса между сборной России Patriot Boxing Team и командой из Казахстана Astana Arlans Kazakhstan. Также в рамках программы состоится два профессиональных поединка.