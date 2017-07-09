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В Кемерове при пожаре в доме на Гагарина спасли 12 человекВ Кемерове при пожаре в доме на Гагарина спасли 12 человекВ Кемерове при пожаре в доме на Гагарина спасли 12 человек

В Кемерове при пожаре в доме на Гагарина спасли 12 человек

Еще семеро жильцов вышли на улицу самостоятельно до приезда пожарных.

Ночью 9 июля в Кемерове произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Гагарина. Очаг возгорания находился в помещении на цокольном этаже, передаёт пресс-служба областного ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные вывели на улицу 12 человек.

«Еще семь человек вышли на улицу самостоятельно до прибытия пожарных. В скорой медицинской помощи и госпитализации никто не нуждался», — рассказали в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

24 пожарных завершили тушение в 3:40. Предварительная причина происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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