В Кемерове при пожаре в доме на Сарыгина спасли трёх человек
Предварительно, возгорание могло начаться из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.
17 июня примерно в полдень начался пожар в пятиэтажном доме на улице Сарыгина в Кемерове.
Из-за пожара в квартире на четвёртом этаже в здании возникло плотное задымление. Специалистам пришлось эвакуировать некоторых жильцов.
«Оперативно прибывшие пожарные по лестничным маршам с верхних этажей спасли 3 жильцов. Еще 2 человека с нижних этажей, где практически отсутствовало задымление, эвакуировались на свежий воздух самостоятельно», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Врачи осмотрели жильцов дома. Госпитализация никому из эвакуированных не потребовалась.
Предварительно, возгорание произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.