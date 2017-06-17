В Кемерове при пожаре в доме на Сарыгина спасли трёх человек

17 июня примерно в полдень начался пожар в пятиэтажном доме на улице Сарыгина в Кемерове.

Из-за пожара в квартире на четвёртом этаже в здании возникло плотное задымление. Специалистам пришлось эвакуировать некоторых жильцов.

«Оперативно прибывшие пожарные по лестничным маршам с верхних этажей спасли 3 жильцов. Еще 2 человека с нижних этажей, где практически отсутствовало задымление, эвакуировались на свежий воздух самостоятельно», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Врачи осмотрели жильцов дома. Госпитализация никому из эвакуированных не потребовалась.

Предварительно, возгорание произошло по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.