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Кузбасс
В Кемерове при пожаре в доме погибла женщина

В Кемерове при пожаре в доме погибла женщина

К ликвидации возгорания здания привлекались 15 пожарных.

В Кемерове на улице Стволовая горел жилой дом. Сигнал о пожаре спасатели получили 27 октября в 19:22.

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации возгорания специалисты обнаружили тело 55-летней женщины. По предварительным данным, она погибла в результате отравления угарным газом.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 15 человек и четыре единицы техники.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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