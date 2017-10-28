В Кемерове при пожаре в доме погибла женщина

В Кемерове на улице Стволовая горел жилой дом. Сигнал о пожаре спасатели получили 27 октября в 19:22.

По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации возгорания специалисты обнаружили тело 55-летней женщины. По предварительным данным, она погибла в результате отравления угарным газом.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, к тушению пожара от чрезвычайного ведомства привлекались 15 человек и четыре единицы техники.