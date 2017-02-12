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Кузбасс
В Кемерове при пожаре в жилом доме один человек погиб, двое пострадали

В Кемерове при пожаре в жилом доме один человек погиб, двое пострадали

Причиной происшествия могла стать неправильная эксплуатация печного оборудования.

12 февраля в Кемерове в 5:30 огнеборцам поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Луганская. Специалисты ликвидировали огонь в здании в 5:45.

На момент прибытия первого подразделения дом горел открытым пламенем. В одной из комнат огнеборцы обнаружили двух женщин.

«Сотрудники пожарной охраны под руки вывели женщин из задымлённого помещения на улицу и передали их для осмотра врачам скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Как пояснил Сибдепо осведомлённый источник, после тушения пожара в доме обнаружили тело мужчины 1981 года рождения.

«У спасённых женщин врачи диагностировали отравление угарным газом. Их госпитализировали», – добавил собеседник онлайн-журнала.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 22 человека и 6 единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печного оборудования.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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