В Кемерове при столкновении ВАЗа и Hyundai пострадали три человека

17 ноября в Кемерове на Химиков столкнулись Hyundai Elantra и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали три человека.

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«Авария произошла примерно в 23:10. Я находился недалеко, услышал хлопок. Через минут 10 подошёл к месту ДТП. Там уже были примерно 3-4 кареты скорой помощи, две машины МЧС. Спасатели вытаскивали пострадавшего из ВАЗа», – рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что аварию устроил водитель отечественного авто.

«По предварительным данным, мужчина за рулём ВАЗа при повороте налево не предоставил преимущество в движении Hyundai, который двигался по Химиков во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение», – пояснили в Госавтоинспекции Кузбасса.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали травмы у водителя и двух пассажиров ВАЗа.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.