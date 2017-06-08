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В Кемерове проходит второй сезон Плехановского летнего университета для школьников

В Кемерове проходит второй сезон Плехановского летнего университета для школьников

В рамках мероприятия школьников научат находить инвесторов, оценивать деньги и управлению своим бюджетом.

С 5 по 9 июня в столице Кузбасса на базе Кемеровского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова проходит второй сезон Плехановского летнего университета для школьников. В мероприятии принимают участие более 60 человек, которые участвуют в различных познавательных мероприятиях.

«Школьники уже смогли почувствовать себя в роли Шерлока Холмса, участвуя в игре «Я – криминалист», в роли предпринимателя, оценивая эффективность бизнес-идеи и в роли руководителя, принимая управленческие решения. Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова, совместно с преподавателями учат школьников находить инвесторов, оценивать подлинность денег, управлять своим бюджетом и работать в команде», — сообщили в пресс-службе Кемеровского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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После завершения Плехановского университета многие школьники могут создать свой проект, который в будущем моет стать «старт-ап» их жизни. Более подробную информацию о мероприятии и его пользе можно уточнить в официальной группе Плехановского университета для школьников в Кемерове.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Кемеровский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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