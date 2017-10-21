В Кемерове произошёл сильный пожар в жилом доме

Во время борьбы с возгоранием спасатели эвакуировали 10 человек.

В Кировском районе Кемерова вечером 20 огктября горел многоэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области. С возгоранием квартиры на 1 этаже боролось сразу несколько пожарных расчётов. Одновременно газодымозащитники эвакуировали жильцов. Покинуть дом самостоятельно люди не могли из-за сильного задымления в подъезде.

«В горящем помещении была обнаружена хозяйка квартиры. Спасатели вывели ее на свежий воздух, аналогичная помощь потребовалась мужчине из соседней квартиры. А на втором этаже помощь потребовалась сразу 8 жильцам дома. Из-за сильного задымления люди не могли самостоятельно покинуть помещение. Спасатели, используя средства защиты дыхания, вывели шестерых жильцов дома на улицу, а ещё двоих человек эвакуировали через окно квартиры», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в сообщении говорится, что пожар был ликвидирован через 10 минут после начала тушения. По предварительным данным, его причиной стало нарушение правил эксплуатации электрообородувания. В ведомстве отметили, что без своевременного звонка от очевидцев последствия могли бы быть более серьёзными.