В Кемерове пройдёт бесплатный семинар 1С для бухгалтеров и руководителей

Бесплатный семинар по теме «Новые порядки при сдаче НДС» состоится 11 октября.

11 октября в актовом зале Кемеровского отделения ПАО Сбербанк (пр-т Октябрьский, 53) пройдёт бесплатный Всероссийский Единый семинар 1С. Семинар проведёт компания «ИстЛайн» специально для бухгалтеров и руководителей.

На мероприятии расскажут о новом порядке заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж, журнала учёта, а также о снижении рисков бизнеса, безопасном обмене документооборота с банками, проверке контрагентов и многое другое.

В качестве спикеров выступят сотрудники компании «ИстЛайн» — ведущие специалисты 1С в регионе, которые имеют огромный опыт и множество успешных проектов. Специальным гостем 11 октября станет директор консалтингового центра «С-Лига Аудит» Елена Гаан. Она расскажет об изменениях в законодательстве и ответит на все вопросы.

Подобный семинар проводится в Кемерове уже более пяти лет.

Дата и время проведения: 11 октября 2017 г., начало в 10:00.

Место проведения: Кемеровское отделение ПАО Сбербанк, 8 этаж, актовый зал.

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте или по телефону: 900 – 084.