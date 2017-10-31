В Кемерове пройдёт конкурс эстрадного вокала «Созвездие удачи»

Принять участие могут дети от четырёх лет и взрослые.

С 4 по 13 декабря в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя Вишня» пройдёт конкурс эстрадного вокала «Созвездие удачи». Принять участие в нём могут дети от четырёх лет, а также взрослые.

«Участвовать могут все желающие, не обязательно иметь музыкальное образование, — рассказал учредитель и организатор конкурса, директор музыкального агентства Nota Bene Роман Яковлев. – Но члены жюри наличие специального образования, конечно, будут учитывать. Однако немаловажную роль играет правильно подобранный репертуар. Композицию стоит выбирать в эстрадном направлении, она должна соответствовать возрасту участника».

Конкурс пройдёт в два тура: с 4 по 6 декабря — прослушивания, а 11 и 12 декабря состоится второй тур.

Члены жюри будут ставить участникам баллы, сумма которых и определит тройку победителей в каждой возрастной категории. Гала-концерт состоится 13 декабря. По словам организаторов, к финалу участники будут готовиться самостоятельно.

Для участия в конкурсе необходимо оставить предварительную заявку по телефонам: 8 (3842) 671-613 или 8-923-610-33-33.

Регистрация на конкурс состоится 27 ноября в кафе-баре «Зимняя Вишня» с 16:00 до 20:00. Участникам нужно будет оплатить вступительный взнос, для солистов – 1 800 рублей, для дуэтов – 2 000 рублей, для коллективов до пяти человек – 3 000 рублей.