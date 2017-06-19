В Кемерове пройдёт мультиспортивный марафон «Битва во имя добра»

В субботу, 1 июля, в столице Кузбасса состоится благотворительный мультиспортивный марафон «Битва во имя добра». В рамках мероприятия более 30 команд на автомобилях за один день пройдут 12 разнообразных этапов. Победитель марафона получил в подарок полёт на воздушном шаре.

Все собранные средства направят на строительство игровой специализированной площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы марафона приглашают кемеровчан поучаствовать в мероприятии.

Все желающие должны зарегистрировать на сайте проекта команду из пяти человек. Для прохождения всех этапов конкурсантам понадобится автомобиль. Стоимость участия в марафоне составляет 10 тысяч рублей с одной команды. Старт марафона состоится в 10:00 в Сосновом бору. Всем командам-участницам обязательно нужно пройти предварительную регистрацию.