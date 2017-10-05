В Кемерове пройдёт первый отборочный этап конкурса «Леди Спорт Кузбасс»

8 октября в кемеровском фитнес-центре «Атлетика» пройдёт первый отборочный этап конкурса «Леди Спорт Кузбасс». Из всех претенденток на конкурс пройдут только 25 девушек. Во время отборочного этапа участницам предстоит презентовать свой вид спорта.

«Оргкомитету предстоит непростой выбор: мы получили уже более 30 заявок, — рассказала Сибдепо руководитель проекта Татьяна Панченко. – Всего у нас будет три отборочных этапа, поэтому заявку еще можно подать».

Стать участницей конкурса могут жительницы Кузбасса в возрасте от 18 до 45 лет, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и имеют творческий потенциал. Подать заявку на участие можно до 27 октября. Для этого нужно заполнить специальную анкету на сайте и прикрепить три свои фотографии.

Напомним, организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта». Финал проекта запланирован на 27 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».