На каждом из четырёх мероприятий жителей и гостей областного центра ждут флешмобы и красочные забеги.

В июне в Кемерове пройдёт серия фестивалей красок ILIKEHOLI. Яркое мероприятие начнётся 4 июня в 16:00 в парке «Антошка». На нём жители и гости столицы Кузбасса смогут принять участие в массовом флешмобе мыльных пузырей.

11 июня в 16:00 на Красном озере будет пенная вечеринка с флешмобом «Пенная вода». А уже 17 июня в 16:00 в «Парке Чудес» участники фестивалей смогу принять участие во флешмобе воздушных шаров. Закрытие ILIKEHOLI пройдёт 24 июня в 16:00 в Комсомольском парке.

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«Кроме того, в рамках фестиваля красок пройдут отборочные туры фестиваля уличных культур «Твой стиль»: 4 июня – по направлению «Вокал», 11 июня – «Битва диджеев», 17 июня – по направлению «Хореография». 24 июня состоится финал и награждение победителей», – рассказали Сибдепо организаторы фестиваля.

Всем желающим принять участие в отборочных этапах «Твоего стиля» необходимо подать соответствующую заявку организаторам в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».