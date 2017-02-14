В Кемерове пройдёт шестая благотворительная фотосессия «Дари надежду»

19 февраля в сквере возле библиотеки им. Фёдорова пройдёт благотворительная фотосессия с домашними животными «Дари надежду». Она продлится с 14:00 до 16:30.

Для участия в фотосессии кемеровчанам нужно будет приобрести специальный жетон. Его стоимость – 100 рублей. Этот жетон даст право сделать три фотографии с любым понравившимся животным. Собранные деньги пойдут на помощь обитателям кемеровских приютов.

«На этот раз в фотосессии будут участвовать около 30 животных, в основном, собаки, — рассказала Сибдепо одна из организаторов Анна Демидова. — Прошлая фотосессия проходила во Дворце молодежи, потому что мы показывали спектакль «До свидания, овраг». Такой формат также показался интересным зрителям, поэтому, может быть, мы покажем этот спектакль ещё раз. Но мы пришли к выводу, что всё-таки самые яркие и красочные фотографии получаются именно на улице».

На фотосессии будет и развлекательная программа – выступления творческих коллективов, беспроигрышная лотерея.

Также во время благотворительной фотосессии будет работать пункт сбора вещей и кормов для животных приюта и передержек. Кемеровчане смогут передать корма, крупы (любые, кроме перловки), пелёнки, шприцы, медицинские перчатки, ошейники, поводки и многое другое.

Информационный партнёр благотворительной фотосессии – онлайн-журнал о жизни в Кузбассе «Сибдепо».