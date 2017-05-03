В Кемерове пройдёт Всероссийский квест «За мной Россия»

Победитель уйдёт домой с путёвкой на выходные в Москву и в Смоленск.

В четверг, 4 мая, в 14:00 в кемеровском парке Победы имени Жукова горожане смогут поучаствовать в военно-историческом квесте «За мной Россия». В финале соревнования три команды получат приз от организаторов Всероссийского конкурса «За это я люблю Россию» — полностью оплаченную путёвку на выходные в Москву и в Смоленск. Победителей провезут по местам боевой славы, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

В рамках мероприятия кемеровчане будут разгадывать исторические головоломки, а также выполнять тематические задания на нескольких точках в парке Победы. На следующий день победители городского квеста сразятся в финальном этапе. Им предстоит пройти онлайн-игру.

«Финалисты получат определённые задания в игровой системе «Encounter». Там будет выставлено время, в течение которого нужно выполнить поставленную задачу. Все этапы финального соревнования будут связаны с историческими лицами. В конце квеста на этом же сайте отобразятся названия трёх команд победителей, которые и получат призы», — рассказала Сибдепо представитель Всероссийского квеста в Кемерове Юлия Зонова.

Для участия в квесте приглашаются лица от 18 до 35 лет. Чтобы побороться за главный приз, необходимо зарегистрировать свою команду из пяти человек (или менее) на сайте игровой системы «Encounter», а также вступить в официальную группу квеста «ВКонтакте».

Более подробную информацию можно уточнить у Юлии Зоновой по телефону: +7-913-072-9234.