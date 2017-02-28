В Кемерове прошла презентация «Смайлика» и «Бабушкиного секрета»

В столице Кузбасса прошла презентация весеннего школьного меню. В мероприятии участвовал глава города Илья Середюк.

«Весеннее обновление ориентировано на сезонность – больше овощей, фруктов, а значит витаминов и полезных компонентов, а в целом – это правильное сбалансированное питание наших школьников», – сказал Илья Середюк.

Мэр, члены муниципального родительского комитета, школьники и учителя попробовали блюда лично. Также участникам мероприятия рассказали о способах приготовления и пищевой ценности предлагаемой еды.

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В пресс-службе городской администрации напомнили, что МАУ «Школьное питание» «кормит» 69 кемеровских образовательных учреждений.

«МАУ «Школьное питание» предлагает три основных вида комплексов: горячий завтрак «Мясной», альтернативный горячий завтрак (молочный комплекс) и комплекс для групп продлённого дня. Всего в них включено 270 наименований блюд», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Меню меняется три раза в год, в зависимости от сезона. Осенью в блюда добавляют кабачки, тыквы, сливы, виноград. Зимой увеличивается количество ягодных витаминизированных напитков, весной в столовых появляются салаты из свежих овощей.

Весеннее меню сменит зимнее уже 1 марта. Ранее Сибдепо сообщал, что с завтрашнего дня детей начнут кормить биточками «Смайлик», куриными крокетами «Классные», картофельно-рыбными биточками «Бабушкин секрет», рыбным филе с овощами «Сказка Нептуна» и курочкой «По-сибирски». Также учащимся предложат салаты, витаминизированные напитки и десерт «Фруктовое желе».

Помимо этого, школьники смогут съесть куриный суп с домашней лапшой «Как у мамы», запечённую «Золотую курочку», картофельное пюре «Перекличка», котлеты «Ряба» и «Деликатесная», сырники со сгущённым молоком «Радость».