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В Кемерове прошли предпраздничные рейды в продовольственных магазинах

В кемеровских магазинах депутаты нашли просроченные рыбные пресервы и тесто

Парламентарии проверили, как соблюдаются правила торговли и санитарно-гигиенические нормы.

В Кемерове представители Совета народных депутатов Кемеровской области проверили, как в продовольственных магазинах соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Участники проекта «Народный контроль» посетили магазины «Пятерочка», «Мария-Ра» и «Фирменный магазин А.П. Волкова». Они отметили, что в праздничные дни торговые организации должны уделять особенное внимание продаже продуктов.

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«В магазинах выявлены факты реализации просроченных товаров и несоблюдение температурных условий хранения. Руководством магазинов приняты меры для устранения нарушений. С прилавков убраны тесто, рыбные пресервы, копчёная рыба, упакованные варёные овощи. Считаем, что работники торговых организаций обязаны качественнее выполнять свои должностные обязанности и понимать, что проданный некачественный продукт питания может нанести вред здоровью покупателя», — прокомментировал председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Александр Смолин.

Все выявленные нарушения записали в книги отзывов и предложений конкретных магазинов. Далее эту информацию передадут в контрольно-надзорные органы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.sndko.ru

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