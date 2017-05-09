В центре Кемерова состоялся парад «Танчиков и самолётиков»

9 мая в кемеровском Парке Победы имени Г.К. Жукова прошёл парад «Танчиков и самолётиков». Дети в возрасте до 12 лет и их родители представили «технику», созданную из подручных материалов. В развлекательном мероприятии участвовали более 10 экспонатов.

Призовые места поделили между собой три «танка» и один «самолёт». Победители получили подарочные сертификаты на покупки в детских магазинах.

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«Наш танк мы делали четыре дня, — рассказал Сибдепо победитель конкурса. — Использовали всё, что нашли в гараже: банки, трубы… Каркас у экспоната деревянный, обшивка — из ПВХ-панели. Участвуем второй год подряд. В 2016-ом заняли второе место с самолётом».