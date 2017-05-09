В Кемерове прошёл праздничный митинг

9 мая в центре Кемерова прошёл митинг, посвящённый 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом с места события сообщает корреспондент Сибдепо.

На мероприятии присутствовали тысячи горожан. Перед ними выступили, в частности, первый заместитель губернатора Кузбасса Владимир Чернов и глава столицы Кузбасса Илья Середюк.

«Уважаемые кемеровчане и гости нашего города, Великая Отечественная война безжалостно врезалась в нашу память, коснулась каждой семьи, каждой судьбы, — заявил глава Кемерова Илья Середюк. — Мы уже не представляем это майское утро иначе: сотни тысяч кемеровчан приходят поклониться Вечному огню. В его живом пламени всё, что пришлось пережить нашему народу в те роковые годы. Зарево пожарищ, невыносимая боль потерь и величайший подвиг советского солдата, шагнувшего в бессмертие. Подвиг во имя мира на Земле, за свободу Родины, за то, чтобы жили мы, наши дети, внуки и правнуки».

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Владимир Чернов также поздравил кузбассовцев с Днём Победы.

«Вот уже 72 года День Победы служит крепкой неразрывной нитью между нами — нынешним поколением и ветеранами войны, — сказал Владимир Чернов. — Это день славы наших отцов и дедов, день преклонения перед подвигом матерей».

Напомним, ранее Сибдепо публиковал план мероприятий на 9 мая в Кемерове. Посмотреть его можно здесь.