В Кемерове прошёл рейд по поиску неработающих элементов светового оформления

На устранение выявленных недостатков предпринимателям дали от одной до двух недель.

В столице Кузбасса по поручению главы города Ильи Середюка прошёл рейд по поиску неработающих элементов светового оформления. Проверку проводили специалисты управлений наружной рекламы, архитектуры и потребительского рынка.

Рейд прошёл по проспектам Кузнецкому, Химиков, Советскому, Молодёжному, а также по улицам Юрия Двужильного, Ноградской и 40 лет Октября.

«Было выявлено 30 объектов, магазинов и кафе, с неработающей архитектурной подсветкой и частично потухшими буквами вывесок. Так, в городе появился продмаг «Та» («Мечта»), автомагазин «Лот» («Пилот»), магазины «трики» (электрики) и «ккумуляторов» (аккумуляторов), а на главной площади города красуется вывеска «Потамт» («Почтамт»)», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также специалисты заметили, что у некоторых торговых точек не горит наружное освещение и не подсвечивается вывеска.

На устранение замечаний предпринимателям дали от одной до двух недель. Согласно сообщению мэрии, подобные рейды теперь будут проводиться регулярно.