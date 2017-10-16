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Кузбасс

В Кемерове прошёл второй отборочный этап конкурса «Леди Спорт Кузбасс»

Завершающий отборочный этап состоится 22 октября.

15 октября в кемеровском фитнес-клубе «Атлетика» прошёл второй отборочный этап конкурса «Леди Спорт Кузбасс». Девушкам нужно было удивить жюри и презентовать свой вид спорта. На конкурс прислали более 40 заявок, но из всех претенденток пройдут только 25 девушек.

«У нас представлены самые разные виды спорта: от фитнеса и тренажёрного зала до кроссфита и рукопашного боя, — рассказала Сибдепо руководитель проекта Татьяна Панченко. – Возраст тоже разный, есть и 20-летние, и 42-летние участницы. Причём возрастные участницы ничем не уступают 18-20-летним».

Отправить заявку на участие еще не поздно: третий отборочный этап пройдёт 22 октября. После него жюри решат, кто из девушек проходит в конкурс.

Напомним, стать участницей «Леди Спорт»  могут жительницы Кузбасса в возрасте от 18 до 45 лет, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и имеют творческий потенциал. Для того, чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную анкету на сайте и прикрепить три свои фотографии.

Организатором конкурса является «Благотворительный фонд поддержки физической культуры и спорта». Финал проекта запланирован на 27 ноября. Победительница представит Кемеровскую область на конкурсе «Леди Спорт Сибирь» и будет принимать участие в различных акциях «Благотворительного фонда поддержки физической культуры и спорта».

См. также
Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Сергей Миловидов

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