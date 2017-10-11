В Кемерове пьяный водитель Renault без прав во время погони протаранил четыре авто

10 октября очевидцы сообщили в ГИБДД Кемерова, что в Центральном районе областного центра водитель Renault Fluence совершает небезопасные манёвры. Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды кемеровской Госавтоинспекции, сигнал об этом поступил около 11:30.

Инспекторы заметили автомобиль на улице Тухачевского. Они призвали водителя остановиться, однако тот прибывал скорость и стал скрываться.

«На пересечении с проспектом Ленина водитель преследуемой машины выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с Toyota Vitz и Lada Priora. После ДТП водитель не остановился и снова попытался скрыться от инспекторов», – пояснили в ведомстве.

На Октябрьском лихач снова столкнулся с двумя другими автомобилями легковыми автомобилями – Hyundai Solaris и Nissan X-Trail. Только после этого мужчина выскочил из Renault и попытался убежать от полицейских. Однако его всё же задержали. В результате аварий по счастливой случайности никто не пострадал.

Виновником произошедшего оказался 29-летний кемеровчанин, у которого никогда не было прав. На месте происшествия он прошёл процедуру освидетельствования на состояние опьянения, которая подтвердила, что водитель к тому же был нетрезв. При этом пьяным за руль мужчина сел не впервые. Ранее его привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Правоохранители призывают кемеровчан не оставаться безучастными к проблеме пьянства за рулём и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, по телефонам: 52-29-65, 112 или 02.