В Кемерове рабочие укладывают устойчивое к образованию колеи дорожное покрытие

Ремонтные работы проводят без перекрытия движения, но с ограничением скорости до 40 км/ч.

Во вторник, 20 июня, в Кемерове дорожники начали укладывать дорожное покрытие повышенной прочности. Он устойчив к образованию колеи на проезжей части. Ремонт дорожного полотна ведётся сразу на шести участках в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«На въезде в Кедровку рабочие укладывают верхний слой из ЩМА20, сорта асфальтобетона повышенной прочности, устойчивом к образованию колеи на проезжей части. На пр. Ленина, от ул. Тухачевского до ул. Терешковой фрезеруют дорожное полотно. Сегодня бригада дорожных строителей закончит 210 метровый участок нечётной стороны магистрали», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

На улицах 50 лет Октября и Васильева специалисты поднимают колодцы до проектного уровня дороги. Все ремонтные работы производятся без перекрытия движения. О ведении дорожных работ автомобилистов предупреждают специальными знаками.