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В Кемерове рабочий попал в реанимацию после падения с крыши

В Кемерове рабочий попал в реанимацию после падения с крыши

У 43-летнего мужчины диагностировали, в частности, кататравму и закрытый компрессионный перелом позвонка с ушибом спинного мозга.

Вечером 10 июля в Кемерове на улице Алма-Атинская рабочий сорвался с крыши одноэтажного дома. Об этом Сибдепо сообщил осведомлённый источник.

«Во время ремонта крыши у одного из рабочих оборвалась страховочная верёвка. В результате падения 43-летний мужчина получил множество серьёзных травм, в частности, закрытый компрессионный перелом позвонка с ушибом спинного мозга и кататравму», — рассказал источник.

После происшествия пострадавшего доставили в реанимацию. По факту происшествия проводится проверка.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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