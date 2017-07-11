В Кемерове рабочий попал в реанимацию после падения с крыши

У 43-летнего мужчины диагностировали, в частности, кататравму и закрытый компрессионный перелом позвонка с ушибом спинного мозга.

Вечером 10 июля в Кемерове на улице Алма-Атинская рабочий сорвался с крыши одноэтажного дома. Об этом Сибдепо сообщил осведомлённый источник.

«Во время ремонта крыши у одного из рабочих оборвалась страховочная верёвка. В результате падения 43-летний мужчина получил множество серьёзных травм, в частности, закрытый компрессионный перелом позвонка с ушибом спинного мозга и кататравму», — рассказал источник.

После происшествия пострадавшего доставили в реанимацию. По факту происшествия проводится проверка.