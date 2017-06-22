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В Кемерове расширят участок дороги на Терешковой

В Кемерове расширят участок дороги на Терешковой

Предполагается, что такое решение позволит увеличить пропускную способность перекрёстка Терешковой – Сосновый бульвар.

В Кемерове специалисты приступили к работам по уширению участка дороги на Терешковой. Об этом рассказали в пресс-службе МБУ «ЦОДД».

Обычно автомобилисты перекрывают одну полосу для движения прямо, когда собираются поворачивать налево на Сосновый бульвар, в сторону кардиологического центра, с Терешковой, двигаясь от Шахтёров. Из-за этого на перекрёстке снижается пропускная способность.

Дополнительная же полоса позволит машинам двигаться по двум полосам. Предполагается, что такое решение сделает проезд «более свободным и комфортным», добавили в пресс-службе учреждения.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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