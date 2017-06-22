В Кемерове расширят участок дороги на Терешковой
Предполагается, что такое решение позволит увеличить пропускную способность перекрёстка Терешковой – Сосновый бульвар.
В Кемерове специалисты приступили к работам по уширению участка дороги на Терешковой. Об этом рассказали в пресс-службе МБУ «ЦОДД».
Обычно автомобилисты перекрывают одну полосу для движения прямо, когда собираются поворачивать налево на Сосновый бульвар, в сторону кардиологического центра, с Терешковой, двигаясь от Шахтёров. Из-за этого на перекрёстке снижается пропускная способность.
Дополнительная же полоса позволит машинам двигаться по двум полосам. Предполагается, что такое решение сделает проезд «более свободным и комфортным», добавили в пресс-службе учреждения.
Фото: архив Сибдепо.