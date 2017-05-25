В Кемерове рассказали о последствиях злоупотребления антибиотиками

Злоупотребление антибиотиками может привести к необратимым последствиям – инфекции станут неизлечимыми. Об этом на выступлении в КемГМУ журналистам сообщил профессор Смоленской государственной медицинской академии Владимир Рафальский.

Во время своего выступления доктор медицинских наук обозначил большую проблему: к сожалению, люди не понимают последствий от приёма антибиотиков и поэтому принимают их не по назначению. Например, при заболевании гриппом или ОРВИ.

«Антибиотики – это препараты природного или синтетического происхождения, вызывающие гибель бактерий или подавляющие их рост и размножение, — объяснил Владимир Рафальский. – Грипп и ОРВИ вызывают вирусы, а не бактерии. Соответственно, антибиотики в лечении этих заболеваний ничем не помогут. Наоборот, они могут только ухудшить ситуацию».

Неконтролируемый приём антибиотиков влечёт за собой огромную опасность. Злоупотребление может привести к тому, что бактерии просто приобретут устойчивость к препарату, и он станет бесполезным. В таком случае, чтобы избавиться от бактериальной инфекции понадобится уже не один, а несколько антибиотиков. Соответственно, цена лечения существенно возрастёт. Как и вред, нанесённый организму.

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Как пояснил Владимир Рафальский, риск развития антибиотикорезистентности (прим. Сибдепо: устойчивость бактерий к антибиотикам) увеличивается и за счёт того, что большинство антибактериальных препаратов создали в XX веке. А в последние годы наблюдается рецессия или регресс в разработке этих лекарств. Получается, что к старым антибиотикам бактерии становятся устойчивыми, а новые фактически никто не делает.

«Кризис в создании антибиотиков объясняется сложностью поиска новых мишеней в микробной клетке для антибиотика, чтобы преодолеть устойчивость», — объяснил профессор.

Рафальский подчеркнул, что антибиотикорезистентность развивается также и из-за того, что иногда люди принимают антибиотики, сами того не зная. Например, вместе с пищей. Антибактериальные препараты в небольшом количестве могут содержаться, в частности, в мясе птиц, креветках или в молоке.

«Как правило, птицу должны прекратить кормить антибиотиками за несколько дней до убоя, — заявил Рафальский. – И тогда, к моменту продажи, антибиотиков в ней почти уже не будет. Может быть только их остаточное количество. Однако если стафилококк и другие возбудители еще до убоя птицы стали устойчивы к препаратам, то и в человеческом организме после потребления они останутся резистентными».

При ответе на вопрос о том, как обезопасить себя в таком случае, Рафальский привёл в качестве примера одно из исследований. Оно показало, что уровень устойчивости к антибиотикам был в два раза ниже у людей, отказавшихся от продукции животного происхождения. Таким образом, предотвратить развитие антибиотикорезистентности можно, в том числе и скорректировав питание.

В завершение своего выступления Владимир Рафальский рассказал, что нужно делать, чтобы антибиотики не переставали быть эффективными. Во-первых, следует уменьшить их использование. Лечение препаратами должно проводиться строго под контролем врача, лекарства нужно продавать только по рецепту. Во-вторых, необходимо усилить государственный контроль за использованием антибиотиков при выращивании животных, птиц, рыб, а также в ветеринарии. В-третьих, следует усилить образовательную базу врачей и работу по информированию населения. А главное, что нужно делать – это вести здоровый образ жизни. Тогда потребность в лекарствах и вовсе отпадёт.