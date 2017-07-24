В Кемерове ребёнок травмировался на батуте, возбуждено уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка на батуте в Кузбасском парке в Кемерове. Ранее Сибдепо сообщал, что несчастный случай произошёл 1 июня.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета.

Напомним, что шестилетний ребёнок прыгал на батуте, за мальчиком наблюдала его бабушка. Когда поднялся сильный ветер, женщина попросила внука быстро слезть с батута. Однако порывом ветра конструкцию сорвало, и мальчика отбросило на землю. При этом батут упал сверху на ребёнка. Врачи диагностировали у пострадавшего травму одного из позвонков. После этого правоохранители организовали доследственную проверку.