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В Кемерове ребёнок травмировался на батуте, возбуждено уголовное дело

В Кемерове ребёнок травмировался на батуте, возбуждено уголовное дело

Несчастный случай произошёл ещё в начале июня.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту травмирования ребёнка на батуте в Кузбасском парке в Кемерове. Ранее Сибдепо сообщал, что несчастный случай произошёл 1 июня.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали Сибдепо в пресс-службе областного Следственного комитета.

Напомним, что шестилетний ребёнок прыгал на батуте, за мальчиком наблюдала его бабушка. Когда поднялся сильный ветер, женщина попросила внука быстро слезть с батута. Однако порывом ветра конструкцию сорвало, и мальчика отбросило на землю. При этом батут упал сверху на ребёнка. Врачи диагностировали у пострадавшего травму одного из позвонков. После этого правоохранители организовали доследственную проверку.

Опасные батуты в Кузбассе: как уберечь детей от травм

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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