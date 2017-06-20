В Кемерове ребёнок выпал из окна четвёртого этажа

В столице Кузбасса ребёнок выпал из окна четвертого этажа. Девочку доставили в больницу.

Как выяснили полицейские, мать пострадавшей вместе с двумя дочками приехала домой к бывшему супругу, чтобы решить вопрос в документами. Мужчины дома не было. Кемеровчанка с детьми решила дождаться его.

«В то время как мать была в одной из комнат, её дети играли в соседней. На несколько минут четырехлетняя девочка осталась одна. За это время малышка залезла на стул, стоявший у окна, чтобы посмотреть на двор. Она оперлась на москитную сетку, конструкция не выдержала, в результате ребенок упал», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, ребёнок упал на траву. У девочки диагностировали перелом левого предплечья и рассечение подбородка.

Полицейские начали проверку. Семья пострадавшей характеризуется положительно.

В региональном ГУ МВД отметили, что всего с начала года из окон выпали уже девять детей. Полиция призывает родителей внимательнее следить за несовершеннолетними.