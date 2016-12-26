В Кемерове сотрудники ГИБДД будут две недели ловить пьяных водителей

26 декабря в столице Кузбасса началась профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Она продлится до 8 января включительно, сообщили Сибдепо в городской ГИБДД.

«Сегодня утром рейд прошёл на Лесной Поляне, — рассказала изданию сотрудник отделения пропаганды кемеровской Госавтоинспекции Евгения Култаева. — Пьяных автомобилистов там не выявили. В ходе проверки был остановлен горожанин, у которого закончился срок действия водительского удостоверения. Его отстранили от управления транспортным средством».

На протяжении двух недель рейды пройдут во всех районах областного центра. Инспекторы будут проводить как сплошные, так и выборочные проверки.