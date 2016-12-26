Авто
Кузбасс

В Кемерове сотрудники ГИБДД будут две недели ловить пьяных водителей

Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» началась в городе 26 декабря.

26 декабря в столице Кузбасса началась профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Она продлится до 8 января включительно, сообщили Сибдепо в городской ГИБДД.

«Сегодня утром рейд прошёл на Лесной Поляне, — рассказала изданию сотрудник отделения пропаганды кемеровской Госавтоинспекции Евгения Култаева. — Пьяных автомобилистов там не выявили. В ходе проверки был остановлен горожанин, у которого закончился срок действия водительского удостоверения. Его отстранили от управления транспортным средством».

На протяжении двух недель рейды пройдут во всех районах областного центра. Инспекторы будут проводить как сплошные, так и выборочные проверки.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://auto.mail.ru/

Комментарии

Рекомендуем

Люди дела

Л – значит лояльность: как влюбить в себя клиента

Клуб предпринимателей «Люди дела» отпраздновал первый день рождения
Чтиво

Лютая кузбасская зима: что делать, если замёрз

Сибдепо подготовил памятку о том, как распознать первые признаки обморожения и как правильно согреваться в экстремальных условиях
Автодепо

Сколько в Кемерове стоит отогреть авто

Мы узнали цены на комплексную услугу: выезд специалиста, отогрев двигателя и подзарядка аккумулятора
Люди дела

Флористика как вдохновение и бизнес

Основатель салона «Шелли-Холл» Александр Шелихов рассказывает, как вдохновение переросло в бизнес и сложно ли обойти подводные камни цветочного дела

Сегодня в Кемерове

Популярное