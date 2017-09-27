В Кемерове резко сократилось количество турагентств

За последние три года число офисов в областном центре сократилось на 36%.

Сотрудники 2ГИС проанализировали динамику сокращения туристических агентств в 17 городах России. Оказалось, что с 2014 по 2017 год в Кемерове количество офисов сократилось на 36%.

Данные о городских бизнесах обновляются в сервисах 2ГИС обновляются два раза в год. Благодаря этому удаётся отследить рост или сокращение количества организаций в разных сферах.

«Пиковым годом по числу турагентств и объёмов продаж зарубежных туров я бы назвала 2013 год. После чего была серия банкротств туроператоров, политические и экономические санкции, запрет на выезд в ряд зарубежных стран сотрудникам силовых структур РФ, снижение платежеспособности населения. Все это привело к снижению спроса на зарубежный отдых, сокращению полетной программы туроператоров, и соответственно, сокращению числа турагентов», — рассказала генеральный директор компании «Инестур» Инесса Тиканова.

Сокращение количества турагентств в Кемерове считается самым максимальным. В 2014 году в областном центре работало 308 офисов, а в 2017 году осталось только 197 агентств.