В Кемерове рядом с остановкой КемТИПП столкнулись «КамАЗ» и Peugeot

Вечером 12 января в областном центре напротив ТЦ «Бульвар» столкнулись «КамАЗ» и Peugeot. ДТП произошло рядом с автобусной остановкой КемТИПП, где в это время находились люди.

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«КамАЗ» ехал от ул. Марковцева по Бульвару Строителей, затем его с правой стороны начал прижимать Peugeot и показал поворот. Водитель грузовика начал тормозить, его занесло и задней частью он зацепил легковушку. Обе машины отбросило на встречную полосу в сторону остановки «КемТИПП», на которой находились люди», – рассказал Сибдепо очевидец аварии.

По словам свидетеля, в результате ДТП никто не пострадал. На дороге образовалась пробка из троллейбусов, которым участники аварии перегородили дорогу. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Все обстоятельства случившегося уточняются.