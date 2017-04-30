Происшествия

В Кемерове сгорело кафе на улице Заречной

В Кемерове сгорело кафе на улице Заречной.

Утром 30 апреля в Кемерове загорелось кафе «Чайка» на улице Заречной, 54. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 08.24. На момент прибытия первого экипажа пожарной охраны всё помещение изнутри уже горело, в том числе – пластиковый потолок. Всего к тушению пожара привлекли 5 единиц техники и 19 спасателей. Эвакуацию проводить не пришлось, так как внутри кафе никого не было.

В 08.40 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Здание лодочной станции «Чайка», находившееся по соседству, не пострадало. Причины происшествия выясняются.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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