В Кемерове школьника привлекли к ответственности за публикацию в Сети картинок со свастикой

17-летний кемеровчанин разместил в соцсети 20 графических изображений, доступ к которым был у всех пользователей интернета.

В областном центре сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 17-летнего школьника, который разместил в популярной соцсети 20 картинок с изображением нацистской символики и «гитлеровским приветствием». По результатам проверки, размещённые в свободном доступе изображения признаны запрещёнными на территории России. В отношении подростка составили административный протокол.

«Юный кемеровчанин ранее не попадал в поле зрения полиции. Он из благополучной семьи. По решению суда в качестве наказания ему назначен штраф в размере 1 000 рублей», — сообщили Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Также школьника поставили на учёт в полицию. Сотрудники правоохранительных органов просят кузбассовцев быть внимательными при публикации в интернете различного рода контента. Чтобы избежать неприятностей, достаточно проверить, не является ли информация запрещённой в России.