В Кемерове Следком организовал проверку после поражения током детей и женщин в бассейне

В Кемерове следователи организовали доследственную проверку по факту поражения током в бассейне малолетних детей и их матерей. В результате происшествия никто из потерпевших не получил серьёзных травм, однако одна женщина вместе со своим ребёнком будет до утра 5 мая находиться в больнице под наблюдением врачей.

«Днём 4 мая 2017 года поступило сообщение о том, что в одном из спортивных комплексов областного центра три женщины и три малолетних ребёнка получили поражение электрическим током. Предварительно установлено, что кемеровчанки со своими детьми находились в бассейне спортивного комплекса. Когда они входили в воду, дотронулись до лестницы, в этот момент получили поражение электрическим током», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время в спортивном комплексе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего. В учреждении опрашивается весь персонал, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В интересах следствия название бассейна пока не разглашается.