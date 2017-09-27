В Кемерове собаку около месяца держали в замурованной будке

В Кировском районе Кемерова хозяева частного дома около месяца держали в замурованной будке собаку по кличке Шарик. Несколько дней вой пса не давал спать соседям. Местная жительница случайно стала свидетелем заточения животного в собственной будке – вход в домик был забит досками.

«Его оставили прежние хозяева, которые продали дом. А новые от всех разговоров отмахивались, говорили, нечего совать свой нос в чужие дела. А Шарика они закрыли, потому что он срывается с цепи», — рассказала женщина.

Также она отметила, что всё это время собаку не кормили, потому что никаких мисок с едой и водой рядом с будкой не было. Кемеровчанка обратилась в приют для бездомных животных «Верный», но хозяин дома только спустя два часа согласился отдать «ненужную» собаку волонтёрам.

«Изначально хозяева говорили, что собака агрессивая и кого-то укусила из домочадцев. Но мы не заметили ничего этого, Шарик просто был рад, что оказался на свободе, но никакой агрессии не было. К нам хозяева дома вышли с топором, с собакой, овчаркой, ухоженной такой. Она, видимо, дома живёт у них», — рассказала Сибдепо Татьяна Медведева руководитель приюта «Верный».

Как отметили волонтёры, собака весила всего 15 килограммов, что очень мало для крупной породы. В ветеринарной клинике Шарику назначили лечение, но спасти его так и не удалось – на второй день он скончался. Вскрытие показало, что у собаки была разорвана почка, вероятно, её били.

В пресс-службе управления МВД по городу Кемерово Сибдепо сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.