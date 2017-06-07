В Кемерове состоится презентация крафтовой пивоварни VAER
На мероприятии разыгают целую кегу пенного напитка.
9 июня, в пятницу, в 20:00 в Кемерове на Дзержинского, 13А состоится презентация крафтовой пивоварни VAER. Во время мероприятия никто не соскучится, ведь организаторы запланировали не только обширную развлекательную программу, но и дегустацию крафтовых напитков известного сибирского бренда.
Гостям презентации расскажут, как варятся напитки VAER, в подробностях опишут их сорта, среди которых для каждого найдётся тот, что придётся по вкусу. Всё мероприятие будет проходить под весёлые и остроумные реплики ведущего, в перерывах между ними выступит популярная кемеровская группа.
Приятным бонусом для всех гостей станут розыгрыши, в том числе будет определён счастливчик, которому достанется целая кега пенного напитка!
Сбор гостей – с 19:00.
Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: 8 (384-2) 59-00-99.