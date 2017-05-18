В Кемерове сотрудники ГИБДД совместно с экологами проверяют общественный транспорт

Специалисты уже выявили несколько нарушений, связанных с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

18 мая в Кемерове сотрудники ГИБДД совместно с экологами и представителями администрации региона проверяют общественный транспорт. Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, специалисты расположились на конечных остановках маршруток и автобусов.

«В настоящее время рейд проводится в Шалготарьяне, после этого – в Рудничном районе. По последним данным, выявлено шесть нарушений, связанных с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», – пояснил собеседник издания.

Правоохранители напоминают, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей на должностных лиц, предупреждение или штраф в размере 500 рублей на водителей.