Авто
Кузбасс
В Кемерове сотрудники ГИБДД совместно с экологами проверяют общественный транспорт

В Кемерове сотрудники ГИБДД совместно с экологами проверяют общественный транспорт

Специалисты уже выявили несколько нарушений, связанных с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

18 мая в Кемерове сотрудники ГИБДД совместно с экологами и представителями администрации региона проверяют общественный транспорт. Как рассказали Сибдепо в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, специалисты расположились на конечных остановках маршруток и автобусов.

«В настоящее время рейд проводится в Шалготарьяне, после этого – в Рудничном районе. По последним данным, выявлено шесть нарушений, связанных с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», – пояснил собеседник издания.

Правоохранители напоминают, что за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей на должностных лиц, предупреждение или штраф в размере 500 рублей на водителей.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

Комментарии

Рекомендуем

Спецпроекты

9 мая с Сибдепо: 5 000 кемеровчан «На орбите Победы»

Ищите себя на фото и видео!
Фоторепортажи

День Победы в Кемерове: взгляд с неба и земли

Лучшие кадры с празднования Дня Победы
Фоторепортажи

Что нам снег? «Бессмертный полк» в Кемерове

Наш фотокорреспондент забрался на самый верх, чтобы запечатлеть грандиозное шествие
Квартира недели

Особняк за 95 миллионов в Кемеровском районе

Дом с претензией на дворец и обширные земли в сосновом бору

Сегодня в Кемерове

Популярное