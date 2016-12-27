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Кузбасс

В Кемерове сотрудники ГИБДД сняли ограничение движения по Елыкаевской

Специалисты завершили работы по устранению снежного наката и сужения проезжей части.

В столице Кузбасса сняли ограничение движения по Елыкаевской. Об этом Сибдепо сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Специалисты устранили снежный накат и сужение проезжей части», — рассказала изданию сотрудник отделения пропаганды кемеровской ГИБДД Евгения Култаева.

Напомним, что работы на Елыкаевской велись вчера. Сегодня, 27 декабря, сотрудники Госавтоинспекции планируют ограничить движение на нескольких участках в Заводском районе города. Более подробно об этом в ГИБДД намерены сообщить дополнительно.

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