В Кемерове сотрудники МЧС спасли при пожаре  6 человек

Вечером 6 октября в столице Кузбасса загорелся многоквартирный дом. Жители дома по улице Попова заметили, что из окна квартиры на втором этаже идёт дым и позвонили в пожарную службу.

Звонок поступил дежурному в 16:21. В квартире на втором этаже сотрудники МЧС обнаружили хозяина квартиры. Огнеборцы вынесли его из дома и передали сотрудникам «скорой помощи». Также они эвакуировали 5 жильцов из вышележащих квартир, рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса.

В 16:30 сотрудники МЧС ликвидировали пожар. По предварительным данным специалистов, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.