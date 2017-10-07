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В Кемерове сотрудники МЧС спасли при пожаре  6 человек

В Кемерове сотрудники МЧС спасли при пожаре 6 человек

Возгорание произошло в многоквартирном доме Кировского района.

Вечером 6 октября в столице Кузбасса загорелся многоквартирный дом. Жители дома по улице Попова заметили, что из окна квартиры на втором этаже идёт дым и позвонили в пожарную службу.

Звонок поступил дежурному в 16:21. В квартире на втором этаже сотрудники МЧС обнаружили хозяина квартиры. Огнеборцы вынесли его из дома и передали сотрудникам «скорой помощи». Также они эвакуировали 5 жильцов из вышележащих квартир, рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС Кузбасса.

В 16:30 сотрудники МЧС ликвидировали пожар. По предварительным данным специалистов, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: pixabay.com.

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