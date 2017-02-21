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В Кемерове создают компьютерную игру за 12 млн рублей

В Кемерове создают компьютерную игру, похожую на «Героев»

Инвестиции в проект составляют 12,6 млн рублей.

В Кемерове создают компьютерную игру Kingdom of man: Tactics. Инвестиции в проект оцениваются в 12,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на инвестиционном портале Кемеровской области.

«Есть инициатор проекта, который разрабатывает эту игру. К нам они обратились для того, чтобы мы им помогли привлечь инвесторов», – рассказал Сибдепо президент клуба инвесторов Кузбасса Евгений Востриков.

Руководитель проекта Михаил Рабинович пояснил онлайн-журналу, что разработка игры уже началась. Однако внешних инвестиций ещё не было.

«Есть только внутренние вложения. Сейчас мы разрабатываем движок игры. Это будет пошаговая стратегия. Игра предназначена как для российского, так и для англоязычного рынков», – сказал Михаил Рабинович.

Сама игра будет заточена под мобильные платформы и PC.

«К игре был интерес со стороны компании Wargaming.net (создатель World of Tanks, – прим. Сибдепо). Однако они решили, что сосредоточатся на продуктах с более высокой степенью готовности», – добавил руководитель проекта.

В Kingdom of man: Tactics будет как одиночный, так и сетевой режимы игры. При этом Михаил Рабинович отметил, что проект больше «заточен под одиночную игру». Предполагается, что стратегия будет содержать элементы знаменитой серии Heroes of Might and Magic. О переиздании легендарной стратегии Heroes of Might & Magic III в формате HD, читайте в материале Сибдепо «Карта памяти: «Герои» не умирают».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: keminvest.ru.

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