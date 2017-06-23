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Кузбасс

В Кемерове специалисты начали благоустраивать сквер им. Фёдорова

Рабочие уже начали ремонтировать тротуары.

В областном центре специалисты приступили к благоустройству сквера имени Фёдорова, что находится у областной библиотеки. В ближайшее время рабочие установят 930 пм нового поребрика, отремонтируют 2500 кв. м. газона.

«В сквере обновят краску на опорах освещения, реконструируют зелёные насаждения, установят 30 урн и 28 новых парковых диванов», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

В этом году специалисты планируют отремонтировать в столице Кузбасса 10 парков и скверов. Кроме сквера им. Фёдорова реконструкцию проведут в Парке Победы в жиром районе Кедровка, в сквере на площади Волкова и в сквере имени Резникова, а также в других популярных местах отдыха у горожан.

Масштабные ремонтные работы планируют развернуть на набережной в Кировском районе и на центральной части бульвара Строителей.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

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