В Кемерове специалисты начали благоустраивать сквер им. Фёдорова

В областном центре специалисты приступили к благоустройству сквера имени Фёдорова, что находится у областной библиотеки. В ближайшее время рабочие установят 930 пм нового поребрика, отремонтируют 2500 кв. м. газона.

«В сквере обновят краску на опорах освещения, реконструируют зелёные насаждения, установят 30 урн и 28 новых парковых диванов», — сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

В этом году специалисты планируют отремонтировать в столице Кузбасса 10 парков и скверов. Кроме сквера им. Фёдорова реконструкцию проведут в Парке Победы в жиром районе Кедровка, в сквере на площади Волкова и в сквере имени Резникова, а также в других популярных местах отдыха у горожан.

Масштабные ремонтные работы планируют развернуть на набережной в Кировском районе и на центральной части бульвара Строителей.