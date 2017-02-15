В Кемерове специалисты обнаружили поддельную сгущёнку

Специалисты кемеровской ветеринарной лаборатории проверили сгущёнку «Цельное молоко сгущённое с сахаром м.д.ж. 8,5» ГОСТ 31688-2012 на содержание белка. В ходе исследований выяснилось, что продукт содержит в три раза меньше белка, чем должно быть по ГОСТу – 11,29%.

«Важность молочных продуктов для человека неоспорима. Это связано с тем, что в организме молочные белки исполняют роль пластического материала, который участвует в построении новых тканей и клеток», – сообщается на сайте ФГБУ «Кемеровская МВЛ».

Эксперты отметили, что наличие слова ГОСТ на этикетке совсем не означает, что данный продукт соответствует всем требованиям и является качественным.