В Кемерове специалисты проверили домашний фарш на соответствие состава

16 февраля 2017 года в химико-токсикологический отдел ФГБУ «Кемеровская МВЛ» обратился потребитель с просьбой проверить образец домашнего фарша на соответствие состава, указанного на этикетке. На упаковке говорилось, что в состав фарша входит два сорта говядины, свинина, свиной жир, мука соевая гидратированная и свиной шпик, а по факту в данном образце специалисты обнаружили ДНК курицы и индейки.

Согласно заключённому договору между лабораторией и потребителем, специалисты не имеют право разглашать информацию о производителе продукта. Теперь потребитель, пришедший за помощью в лабораторию, может обратиться с жалобой по результатами экспертизы в Роспотребнадзор или другие уполномоченные ведомства.

«Данный образец фарша не опасен для употребления в пищу, но не соответствует тому составу, что указан на этикетке. Куриное мясо стоит гораздо дешевле, чем свинина и говядина. Благодаря замене одного вида мяса на другое, производители наживаются на потребителях», – рассказал Сибдепо заведующий отделом планирования и анализа мониторинга Россельхознадзора ФГБУ «Кемеровская МВЛ» Виталий Коснырев.

Также специалисты кемеровской лаборатории исследовали образцы сухого обезжиренного молока с м.д.ж. не более 1,5% тех производителей, которые указали на упаковке маркировку ГОСТ Р 52791-2007 по определению белка на соответствие требованиям ТР ТС 033/2013.

По результатам исследований выявлено несоответствие по содержанию белка. Согласно нормативам, молоко с указанным ГОСТом должно содержать 18,0% белка, а по факту в продукте зафиксировали лишь 14,60% белка.

«Конечно, визуально определить содержание белка в сухом молоке невозможно. Данный продукт не навредит здоровью человека, но его качество не соответствует нормам. Потребителям следует следить за результатами различных проверок и покупать ту продукцию, которая по результатам экспертиз строго соответствует ГОСТам, указанным на упаковках», – добавил собеседник онлайн-журнала.

В связи с тем, что производитель осуществлял производственный контроль (самоконтроль, во избежание попадания на прилавки некачественного товара – прим. Сибдепо), специалисты не имеют право разглашать о нём информацию.