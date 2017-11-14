В Кемерове Россельхознадзор обнаружил опасный мёд с антибиотиками

Лакомство может негативно отразиться на здоровье человека, в том числе вызвать кожные болезни.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва, а также Кемеровской области отобрали в городских магазинах и рынках 10 проб мёда кузбасских производителей и проверили их состав. В четырёх пробах обнаружили антибактериальные химиотерапевтические препараты нитрофураны и их метаболиты, антибиотики тетрациклиновой группы доксициклин и противопротозойный препарат – метронидазол.

«При постоянном попадании в организм данные препараты, даже в маленьких количествах, могут вызвать дизбактериоз, аллергические реакции, кожные болезни, болезни внутренних органов. Кроме того, микроорганизмы тела человека под постоянным воздействием антибиотиков приобретают устойчивость к их воздействию», — пояснили в ведомстве

В дальнейшем при применении этих препаратов по назначению врача, лечение может быть неэффективным. Визуально мёд с содержание примесей невозможно отличить от качественного продукта, пояснили специалисты.

При покупке лакомства кузбассовцам рекомендуют спрашивать у продавца ветеринарные сопроводительные документы, в которых указана информация, что продукция подвергнута лабораторным исследования и безопасна для употребления в пишу.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, опасный мёд реализовывали в ЦУМе по улице Кирова, 37.