В Кемерове стартовал месячник оборонно-массовых работ, приуроченных ко Дню защитника Отечества

Более 800 мероприятий проведут в школах областного центра, а также около 36 соревнований в спортивных учреждениях.

В областном центре начали проводить оборонно-массовые работы, приуроченные ко Дню защитника Отечества. В рамках 800 школьных мероприятий кемеровские ученики покажут мастерство во время смотра «Лучшие юноармейские отряды к обелиску Славы», а также поиграют в «Зарницу» и другие игры. Кроме того, во всех образовательных учреждениях Кемерова пройдут тематические классные часы и кружки.

«В Центральном районе в школе №5 состоится конкурс сочинений на тему: «Служить России суждено». В жилых районах Кедровка и Промышлённовский в шк. № 18 состоится конкурс «Песни в солдатской шинели», – рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Волонтёры помогут более чем 200 участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла убрать снег с дворовых территорий частных домов, а также доставят уголь и воду. Около 700 ветеранов, участников боевых действий в Чеченской Республике и воинов-афганцев получат открытки ручной работы.

Горожане смогут принять участие или стать зрителями отборочного тура фестиваля солдатской песни «Виктория». Во всех городских библиотеках стартует акция «Читаем книги о войне», а в музее-заповеднике «Красная Горка» пройдёт акция «В музей с папой по военному билету». Также в Кемерове состоится городской турнир по вольной борьбе, посвященный памяти воина-афганца Евгения Кремлёва, и открытые областные соревнования по боксу, памяти Героя СССР Юрия Двужильного.