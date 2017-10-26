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Кузбасс
В Кемерове столкнулись два автомобиля Nissan, один из водителей попал в реанимацию

В Кемерове столкнулись два автомобиля Nissan, один из водителей попал в реанимацию

ДТП произошло в 8:30.

26 октября в Кемерове на пересечении Пионерского и Ленина столкнулись два автомобиля Nissan – March и Cefiro. Как рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса, авария произошла в 8:30.

«По предварительным данным, водитель March при повороте налево, на Пионерский бульвар, не предоставил преимущество Cefiro. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – пояснил собеседник издания.

В пресс-службе МБУ «Кемеровская служба спасения» онлайн-журналу сообщили, что спасатели выезжали на место аварии. Они деблокировали водителя March.

«Мужчина был зажат в автомобиле. Он находился в сознании, но в тяжёлом состоянии. После деблокировки автомобилиста передали сотрудникам скорой помощи. Впоследствии пострадавший попал в реанимацию», – сказали в учреждении.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами и нахождении на проезжей части дороги, учитывать сезонные климатические изменения погодных условий.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: vk.com / Регион-42 Кемерово.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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