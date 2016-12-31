В Кемерове столкнулись два трамвая

В центре Кемерова произошло ДТП с участием двух трамваев, шедших навстречу друг другу. Фото с места происшествия опубликовано в группе «Регион-42» в социальной сети «Вконтакте». Два вагона столкнулись друг с другом на повороте с проспекта Ленина на улицу Дзержинского.

«Одна из вагоновожатых поторопилась с поворотом. В итоге задняя часть вагона столкнулась с трамваем, который шёл навстречу. Теперь стоят, разбираются, какое-то начальство приехало. Один трамвая половину улицы перегородил, пробка собирается», — пояснил корреспонденту Сибдепо один из проезжавших мимо водителей.

О пострадавших в результате ДТП никакой информации нет. Впрочем, собеседник Сибдепо добавил, что удар при столкновении наверняка не был сильным. Сами вагоны, по его словам, практически не повреждены.