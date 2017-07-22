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Кузбасс
В Кемерове столкнулись ВАЗ и Mazda, пострадал ребёнок

В Кемерове столкнулись ВАЗ и Mazda, пострадал ребёнок

В ДТП также получил травмы взрослый человек.

В Кемерове на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского столкнулись ВАЗ и Mazda Familia.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с отечественным авто.

«В результате ДТП травмированы пассажир автомобиля ВАЗ и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Mazda (девочка 2005 года рождения)», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В Госавтоинспекции отметили, что ребёнок находился на заднем сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности. По факту происшествия организована проверка.

В этом году к 21 июля в Кузбассе зарегистрировали 1 346 ДТП. В них 130 человек погибли, 1 773 — пострадали. Если говорить про детей, то эти аварии унесли жизни восьмерых несовершеннолетних. 191 ребёнок получил травмы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: архив Сибдепо.

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