В Кемерове столкнулись ВАЗ и Mazda, пострадал ребёнок
В ДТП также получил травмы взрослый человек.
В Кемерове на пересечении улицы Марковцева и проспекта Комсомольского столкнулись ВАЗ и Mazda Familia.
По информации областной Госавтоинспекции, водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с отечественным авто.
«В результате ДТП травмированы пассажир автомобиля ВАЗ и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля Mazda (девочка 2005 года рождения)», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.
В Госавтоинспекции отметили, что ребёнок находился на заднем сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности. По факту происшествия организована проверка.
В этом году к 21 июля в Кузбассе зарегистрировали 1 346 ДТП. В них 130 человек погибли, 1 773 — пострадали. Если говорить про детей, то эти аварии унесли жизни восьмерых несовершеннолетних. 191 ребёнок получил травмы.