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В Кемерове студенты и сотрудники ГИБДД провели акцию «Лайк, если сменил шины»

В Кемерове студенты и сотрудники ГИБДД провели акцию «Лайк, если сменил шины»

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобилистов, а студенты проводили беседы.

В воскресенье, 15 октября, сотрудники ГИБДД вместе со студентами провели в областном центре акцию «Лайк, если сменил шины», Во время акции инспекторы останавливали автомобилистов, а парни и девушки проводили с водителями профилактические беседы.

«Автомобилистам напоминали о том, что для обеспечения безопасности движения пришла пора заметить автошины на транспортных средствах на зимние, ведь уже сейчас в ночное время столбик термометра периодически опускается ниже нуля, и возможно образование гололедных явлений», — сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

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Также водителям напомнили о том, что нельзя нарушать правила дорожного движения, а также всегда нужно учитывать погодные условия. Каждый автомобилист, которого остановили инспекторы, получил специальную памятку с подробными рекомендациями о мерах безопасности в зимнее время. Позднее фотографии с акции опубликовали в социальных сетях с предложением присоединиться к акции и отметить пост с хэштегом #лайкеслисменилшины.

«Переобуться» и не промахнуться: готовим машину к зиме

 

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пропаганда областной ГИБДД.

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