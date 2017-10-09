В Кемерове суд прекратил дело по иску Олега Тинькова против NEMAGIA

В Кемерове Центральный районный суд прекратил дело о защите чести и достоинства против блогеров NEMAGIA. Напомним, в начале августа кемеровчане из «Немагии» сняли видео для своего канала на YouTube о предпринимателе Олеге Тинькове. В ролике они раскритиковали работу «Тинькофф банка». В результате компания обратилась в суд.

«Насколько я понимаю, в настоящее время в суд поступило заявление об отказе от иска. Мы его поддерживаем. Я заявляю отказ от иска и руководствуюсь волей своего доверителя. Прошу суд производство по делу прекратить. Одновременно с этим — отменить обеспечительные меры, принятые вашим определением от 30 августа 2017 года. Такой отказ закону не противоречит и прав третьих лиц не нарушает», — сказал в суде представитель банкира.

После этого суд удалился на совещание. Итоговое решение озвучила судья Елена Исакова.

«Суд определил: прекратить производство по делу по иску Тинькова Олега Юрьевича к Псковитину Алексею Игоревичу и Печерскому Михаилу Андреевичу о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда в связи с отказом от иска. Определение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 15 дней», — отметила Елена Исакова.

Также суд отменил обеспечительные меры — блокировку видео «Миллиардер ОЛЕГ ТИНЬКОВ (Рабство Тинькофф Банк)».